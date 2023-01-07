Лукашенко приехал на полигон, где размещена одна из российских воинских частей

Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена одна из российских воинских частей. Об этом cо ссылкой на его пресс-службу пишет Новая газета. Европа.

Российский офицер во время встречи с Лукашенко доложил о завершении боевого слаживания частей и соединений российско-белорусской группировки войск. По словам офицера, в частности, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО.

"Общее дело делаем", — сказал Лукашенко.

Он заявил, что опыт, полученный во время слаживания воинских частей и соединений, имеет большое значение для Беларуси.

"Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего Отечества. Самое важное, самое главное — мы с вашими военачальниками договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме — готовить и белорусов, и россиян",— добавил Лукашенко.

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