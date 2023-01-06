Новый вариант коронавируса Covid XBB.1.5: опасен ли он и что о нем нужно знать

Новый подвариант Covid успел наделать шума в США, где он продолжает быстро распространяться. Несколько случaев зарегистрированы уже и в Великобритании. Что же нужно знать о XBB.1.5?

Что такое ХВВ.1.5?

Это еще одна разновидность доминирующего сейчас во всем мире коронавирусного варианта "Омикрон", который, в свою очередь, появился в конце 2021 года, вытеснив более ранние мутации вируса - "Альфу", "Бету" и "Дельту".

"Омикрон" породил множество подвариантов, которые еще более заразны, чем оригинал.

Считается, что симптомы XBB.1.5 аналогичны симптомам предыдущих версий "Омикрона", но утверждать это наверняка еще слишком рано. Симптомы большинства людей напоминают обычную простуду.

Является ли XBB.1.5 более заразным или опасным, чем более ранние варианты?

Сам XBB.1.5 произошел от XBB, который начал циркулировать в Великобритании в сентябре 2022 года, но органы здравоохранения не нашли достаточных причин, чтобы классифицировать его как "вызывающий озабоченность".

У XBB была мутация, которая помогала ему "пробить" иммунную защиту организма, но ровно та же мутация снижала способность вируса проникать в клетки человека.

Профессор Имперского колледжа Лондона Уэнди Баркли говорит, что у XBB.1.5 есть мутация, известная генетикам как F486P, которая восстанавливает способность вируса проникать в клетки, не потеряв при этом способности ускользать от нашего иммунитета. Это облегчает распространение вируса.

По словам Баркли, эти изменения в геноме вируса можно сравнить со ступеньками эволюционной лестницы: развиваясь, вирус находит новые способы обходить защитные механизмы организма хозяина.

В Институте Сенгера под Кембриджем генетики еженедельно расшифровывают не менее 5000 образцов вирусного генома, пытаясь не упустить появление новых вариантов.

По словам сотрудника Института Юэна Харрисона, скорее всего XBB.1.5 появился в результате заражения кого-то из пациентов сразу двумя различными вариантами "Омикрона".

"Часть генома одного вируса слилась воедино с фрагментом другого - и дальше он начал распространяться уже в таком виде", - объясняет он.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что с точки зрения роста и распространения у варианта XBB.1.5 больше перспектив, чем у остальных вирусных вариантов, известных ученым до сих пор.

В то же время ВОЗ подчеркивает, что нет никаких оснований считать этот подвариант более серьезным или вредоносным, чем обычный "Омикрон".

В ВОЗ заверили, что будут внимательно следить за лабораторными исследованиями, больничными данными и статистикой заражений XBB.1.5, чтобы лучше понять, какое влияние эта инфекция оказывает на заболевших.

Где распространяется XBB.1.5?

По оценкам экспертов, в США более 40% новых случаев заражения коронавирусом вызваны именно XBB.1.5, что делает его в стране доминирующим вариантом.

Притом что еще в начале декабря на него приходилось всего 4% случаев заражений, то есть XBB.1.5 быстро обогнал предыдущие разновидности "Омикрона".

В последние недели количество госпитализаций в связи с заражением Covid-19 в США начало расти, и власти страны вновь развернули программу бесплатной проверки на вирус.

Может ли вспышка XBB.1.5 случиться в Британии?

Сложно сказать с определенностью, но такая перспектива кажется возможной. В 2022 году Великобритания пережила пять волн "Омикрона", и дальнейшие всплески заболеваемости неизбежны.

По данным Института Сенгера, по состоянию на 17 декабря в Великобритании вариантом XBB.1.5 был вызван лишь каждый 25-й случай заражения коронавирусом.

Впрочем, на тот момент было выявлено только девять образцов нового подвида, поэтому более точной картины придется подождать. На следующей неделе Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании планирует опубликовать доклад о распространении в Великобритании различных вариантов коронавируса.

По словам профессора Баркли, если новый вариант будет распространяться в Британии так же, как в США, медикам нужно готовиться к росту случаев, в которых пациентам требуется госпитализация.

Представители системы здравоохранения Великобритании уже заявили, что их опасения по поводу "твиндемии" - одновременной эпидемии Covid и гриппа - оправдались. Оба вируса создают нагрузку на и без того перегруженные больницы и поликлиники.

Беспокоятся ли ученые по поводу XBB.1.5?

У профессор Баркли распространение нового подварианта вируса в Великобритании особого беспокойства не вызывает, поскольку, по ее словам, нет никаких указаний на то, что XBB.1.5 преодолеет защиту от тяжелого течения болезни, которую обеспечивают вакцины.

Беспокойство вызывает неопределенность по поводу того, какой эффект XBB.1.5 оказывает людей, входящих в различные группы риска - в том пациентов с ослабленным иммунитетом, которым прививки помогают меньше.

Профессор Хантер в настоящий момент также не видит свидетельств того, что XBB.1.5 может оказаться опаснее других вариантов "Омикрона". Соответственно, шансов уложить пациента в больницу или привести к его смерти у нынешнего варианта не больше, чем у остальных.

"Забавно то, что все сосредоточены на возможном появлении новых вариантов в Китае, а XBB.1.5 появился в США", - отмечает он.

Профессор Дэвид Хейманн из Лондонской школы гигиены и тропической медицины признает, что о новом варианте еще многое предстоит узнать. Однако вряд ли он вызовет серьезные проблемы в таких странах, как Великобритания, которые имеют высокий уровень вакцинации и историю предыдущей борьбы с инфекцией.

Что действительно вызывает у ученых беспокойство, так это Китай, где из-за длительных локдаунов спрос на вакцины был снижен, и иммунитет к вирусу у большинства населения остается довольно слабым.

"Китаю необходимо делиться клинической информацией о инфицированных людях, чтобы увидеть, как вариант ведет себя среди непривитого населения", - уверен профессор Хейманн.

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