Беларусь и Россия проведут совместное летно-тактическое учение "в страну продолжают прибывать войска из РФ"

В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск Беларуси и России. В страну продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ. Также планируется проведение совместного летного учения, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

"В Беларусь продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ. С прибывающими подразделениями на полигонах Беларуси спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания", — говорится в сообщении.

Кроме того, в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений региональной группировки войск, планируется проведение совместного летно-тактического учения. От российской стороны в этом мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.

"Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы", — добавили в ведомстве.

Там также напомнили, что развертывание региональной группировки войск "принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства, исходя из складывающейся обстановки вблизи наших границ".

10 октября Александр Лукашенко заявил, что договорился с Россией развернуть региональную группировку войск. По его словам, в Беларусь приедет "не одна тысяча" российских военных, он поручил их "принять и разместить". Он подчеркнул, что развертывание группировки проводится якобы из-за угрозы удара со стороны Украины. А на совместной пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин поддержал реализацию предложений Лукашенко по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью.

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