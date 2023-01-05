В Ватикане проходят похороны папы римского Бенедикта XVI

В Ватикане проходят похороны папы римского Бенедикта XVI, умершего 31 декабря в возрасте 95 лет.

Траурную мессу возглавил папа римский Франциск. Это первый случай, когда папу хоронит его преемник. Бенедикт XVI стал первым за последние 600 лет понтификом, добровольно сложившим с себя полномочия в 2013 году.

Гроб кедрового дерева с телом покойного установлен на алые носилки. На гробе находится раскрытый Розарий (католические чётки и молитвы в Римско-католической церкви с использованием этих чёток), которым пользовался Бенедикт XVI. По окончании мессы тело понтифика будет упокоено в Ватиканских гротах.

В церемонии прощания с умершим папой в Соборе Святого Петра в Ватикане, которая продолжалась три дня, только в первый день, 2 января приняли участие более 60 тысяч человек.

Для участия в похоронах в Италию прибыли члены королевских семей Европы, а также представители христианских конфессий со всего мира.

В Риме усилен режим безопасности, около тысячи полицейских патрулируют улицы. Над Ватиканом введена бесполётная зона, сообщает Euronews.

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