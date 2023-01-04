Число погибших российских военных при ударе ВСУ в Макеевке возросло до 89

Число признанных Москвой погибших российских военных при ударе ВСУ в новогоднюю ночь по месту дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке Донецкой области выросло до 89. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Тела погибших российских военных были обнаружены в ходе разбора завалов железобетонных конструкций здания, заявил первый заместитель начальника главного военно-политического управления ВС России Сергей Севрюков. Причиной атаки, по его словам, стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов.

В понедельник российское Минобороны сообщало о 63 погибших.

В ведомстве также заявили, что ВСУ направили на Макеевку шесть ракет HIMARS с фугасной головной частью, две из которых были сбиты системами ПВО. В Минобороны России утверждают, что ответным огнем была уничтожена пусковая установка HIMARS, из которой вёлся огонь по Макеевке. Украинская сторона это не подтверждала.

Удар был нанесён в 00:01 1 января по зданию профтехучилища в Макеевке, где размещались военные. На видео с места событий видно, что здание ПТУ разрушено до основания.

Управление стратегических коммуникаций украинской армии в своём телеграм-канале утверждало, что убиты около 400 человек, ещё 300 ранены.

Украинские каналы также сообщили, что погибшие были мобилизованными из Самарской области. Это признал и губернатор региона Дмитрий Азаров.

Такое число погибших в ходе одной атаки – крупнейшие одномоментные потери, признанные Россией с начала войны.

Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что, по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой из сторон.

Мобилизация в российскую армию была объявлена 21 сентября. В армию планировалось отправить 300 тысяч человек. Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие обучения, снаряжения и некомпетентность командования. Журналистам независимо удалось подтвердить гибель 538 из них.

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