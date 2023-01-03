Микроорганизмы захватили круизный лайнер. 800 человек уже неделю не могут сойти на берег в Австралии

bbcrussian.com

Сотни пассажиров круизного лайнера Viking Orion вот уже неделю не могут сойти на берег. Ни один порт Новой Зеландии и Австралии не дал лайнеру разрешение на остановку из-за "биообрастания" — скопления на корпусе судна микроорганизмов, растений и грибков.