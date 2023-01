Viking Orion вышел из новозеландского Веллингтона 26 декабря.

Сначала лайнер отказались принять в новозеландских портах Крайстчерч и Данидин, затем отказы Viking Orion получил в австралийских портах — Хобарте и Аделаиде.

На помощь лайнеру пришли профессиональные водолазы, которые очистят корпус судна от микроорганизмов и растений. Биообрастание на корпусе судна опасно тем, что лайнер может занести чуждые для определенной экосистемы микроорганизмы, растения, в том числе водоросли, а те, в свою очередь, могут фактически уничтожить или сильно изменить экосистему, в которую они были занесены.

Shame on @VikingCruises for their negligence. They have now cancelled 3 of our 8 ports, including all of prime South New Zealand & Hobart. A dirty & biohazard ship bottom. After 2 years of waiting, Viking disappoints. Great food but poor ship hygiene. Buyer beware. pic.twitter.com/Oc284Ca0Sy