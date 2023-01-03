Главнокомандующий ВСУ: Украина освободила 40% своих территорий, оккупированных с 24 февраля

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 2022 года. Он сообщил, что за десять месяцев войны Украина смогла освободить 28% своей территории, захваченные Россией до и после начала полномасштабного вторжения, то есть включая Крым и территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По данным Залужного, за последние месяцы ВСУ освободили около 40 тысяч квадратных километров Украины — это 40% от того, что Россия захватила после 24 февраля 2022 года. В данный момент линия фронта на суше протянулась почти на четыре тысячи километров, а активные боевые действия происходят на участке в 1500 километров.

Помимо этого, главнокомандующий отметил, что ВСУ удалось за время войны осуществить эвакуацию более 600 тысяч мирных жителей из зоны боевых действий, а также осуществить доставку и распределение двух миллионов тонн гуманитарных грузов.

В сообщении Залужного также говорится, что за год ВСУ очистили от взрывоопасных предметов более 1300 гектаров территорий, а также уничтожили 41 тысячу взрывоопасных предметов.

В конце лета — начале осени ВСУ перешли в наступление, в результате которого им удалось освободить обширные территории, захваченные Россией после 24 февраля. В частности, к середине сентября ВСУ практически полностью освободили Харьковскую область, а в ноябре украинские военные вошли в город Херсон.

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