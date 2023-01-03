Обстрел Макеевки: самые крупные единовременные потери россиян?

Минобороны России признало гибель 63 своих военных при обстреле ПТУ в Макеевке. Является ли это самой крупной единовременной потерей российской армии?

Российское военное ведомство ранее публично сообщало об общих потерях только дважды — в самом начале марта и в конце сентября 2022 года. Во всех остальных случаях никаких дополнительных цифр и подробностей о гибели военных Минобороны не предоставляло.

Тем не менее достоверно известно о нескольких случаях крупных единовременных потерь российских военных.

Данные о потерях в этом тексте приводятся на основании списка подтвержденных погибших российских военнослужащих, который Би-би-си ведет совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров на основании открытых источников.

Бой за аэропорт "Гостомель". Не менее 27 погибших

В первый день вторжения России в Украину десантники высадились в аэропорту "Гостомель" близ Киева. Точное число россиян, погибших в ходе этой операции неизвестно.

Наступавшие понесли серьезные потери в первый день штурма.

Но из данных, изученных Би-би-си, следует, что наибольшие единовременные потери в Гостомеле российские десантники понесли 6 марта — тогда погибли по меньшей мере 27 солдат и офицеров ВДВ. В основном они служили в 31-й бригаде ВДВ.

Реальное число погибших в этот день может быть выше, поскольку мы опираемся только на открытые источники информации. Минобороны России не раскрывает число погибших при штурме Гостомеля.

Затопление крейсера "Москва". Не менее 22 погибших



В ночь с 13 на 14 апреля украинские военные обстреляли находившийся в Черном море ракетный крейсер "Москва". В результате полученных повреждений корабль затонул. Сколько человек находилось на борту и сколько моряков погибло, достоверно неизвестно.

Минобороны России сперва заявило, что флагман Черноморского флота России затонул при буксировке в порт "в условиях штормового волнения" и признало гибель одного человека. 27 человек назвали без вести пропавшими.

На основе открытых данных Би-би-си, "Медиазоне" (внесено властями России в реестр СМИ-"иноагентов") и волонтерам удалось установить имена 22 членов экипажа "Москвы", погибших при затоплении крейсера.

"Медуза" (издание внесено властями России в реестр СМИ-"иноагентов") со ссылкой на свои источники сообщила, что в результате обстрела и затопления крейсера погибли 37 военных.

В ноябре российский суд признал погибшим 17 моряков с крейсера "Москва", но не стал связывать это с войной в Украине. Все это время погибшие моряки числились "безвестно отсутствующими".

Бой за село Мощун. Не менее 21 погибшего

В первые дни марта российская армия наступала на Киев с нескольких направлений. Одним из наиболее кровопролитных стал бой за село Мощун в Бучанском районе Киевской области.

6 марта солдаты и офицеры морской пехоты потеряли по меньшей мере 21 человека при попытке взять под контроль этот населенный пункт. Большая часть погибших служила в 155-й бригаде морской пехоты.

Минобороны России о потерях в ходе этого боя не сообщало.

Обстрел базы спецназа "Меркурий". Не менее 18 погибших

19 июля ВСУ нанесли удар по зданию, где находилась полевая база отряда спецназа Росгвардии "Меркурий".

Украинские журналисты сообщили о 18 погибших, официальных сообщений с российской стороны не было. Но родственники погибших называли примерно такую же цифру. Еще десятки человек были ранены.

Би-би-си тогда удалось подтвердить фамилии 10 погибших спецназовцев "Меркурия".

Минобороны России этот обстрел не комментировало.

В условия недостатка информации с фронта сложно сказать, является ли обстрел ПТУ в Макеевке наиболее крупной единовременной потерей российской армии. Но это точно наиболее крупная единовременная потеря, признанная Минобороны России.

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