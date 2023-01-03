ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины из-за вспышки COVID-19

Европейский союз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку заболевания после решения отменить строгие общенациональные ограничения, связанные с пандемией. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Инициатива была предложена за несколько дней до встречи министров здравоохранения стран Евросоюза, которая пройдёт 3 января. Глава комиссии ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес хочет выработать "европейский ответ" на перспективу возникновения новой волны коронавирусной инфекции после отказа Китая от политики "нулевой терпимости".

У стран -членов ЕС имеются избыточные запасы вакцин из-за крупных заказов по долгосрочным контрактам с производителями. Пекин пока не ответил на это предложение, отмечает издание.

В Китае в ходе прививочной кампании применяли собственные вакцины Sinovac и Sinopharm и не использовали РНК-препараты, произведенные за рубежом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 декабря 2022 года заявила, что нынешний охват вакцинацией в Китае недостаточен. Местные вакцины требуют трёх доз для предотвращения тяжелого течения заболевания, а их, по данным ВОЗ, получили только 40% жителей Китая старше 80 лет. В то же время в Евросоюзе полную вакцинацию прошли 83% взрослого населения.

Из-за волны заражений COVID-19 в Китае, целый ряд стран на минувшей неделе утвердил обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе - Италия, США, Япония, Индия и Малайзия. Франция и Испания уже заявили, что введут контроль, поскольку опасаются распространения пока ещё не выявленных новых вариантов вируса.

В Германии призывают к обязательному общеевропейскому экспресс-тестированию всех въезжающих в ЕС из Китая, чтобы предотвратить взрывное распространение инфекции и неизбежные в этой связи мутации вируса.

В декабре 2022 года на фоне протестов против локдаунов китайские власти отменили практически все ограничительные меры, которые ассоциировались с проводившимся ранее курсом "нулевой терпимости". После этого в стране был зафиксирован взрывной рост заболеваемости. Согласно не подтверждённым официально сведениям, ежедневно COVID-19 после отмены ограничений начали заражаться миллионы граждан Китая. Больницы по всей стране остаются переполнены. Наиболее уязвимая категория - пожилые люди. Сообщается также о загруженности крематориев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!