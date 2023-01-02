В Ватикане для прощания выставили гроб с телом папы Бенедикта XVI

В Ватикане началось прощание с папой римским Бенедиктом XVI, умершим 31 декабря в возрасте 95 лет. Церемония продлится три дня и завершится похоронами понтифика.

В первый день попрощаться с папой придут не менее 25 тысяч человек, ожидают представители службы безопасности. Все они пройдут мимо гроба, в котором лежит тело Бенедикта.

Похороны понтифика пройдут 5 января, богослужение возглавит действующий папа римский Франциск.

Бенедикт XVI (в миру – Йозеф Ратцингер), избранный папой римским в 2005 году, ушёл на покой в феврале 2013 года. Он стал первым за последние более чем 500 лет римским папой, добровольно ушедшим с поста. Причиной отставки он назвал состояние здоровья. Его преемником стал нынешний папа римский Франциск. После отставки, получив почётный титул "папы на покое", Бенедикт поселился в бывшем женском монастыре Матери Церкви в Ватикане, крайне редко появляясь на публике.

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Консервативный католик, Бенедикт почти 25 лет возглавлял Дикастерию доктрины веры — управление Римско-католической церкви, пришедшее на смену Инквизиции.

На своём посту он отвечал за защиту вероучения церкви и её доктрину, под его руководством был написан Катехизис католической церкви, официальное толкование вероучения, собранное в одной книге. Папа считался важным богословом, написавшим несколько книг об Иисусе Христе.

Понтификат Бенедикта XVI был омрачён чередой скандалов, связанных со случаями педофилии среди католических священников. В ответ на вскрывшуюся проблему Бенедикт добился изменений в церковном законодательстве, упростивших отстранение священников, и уволил сотни служителей религии, обвинённых в сексуализированном насилии. Также Бенедикт стал первым понтификом, который встретился с пережившими насилие и принёс им извинения.

Критики церкви однако считают, что предпринятые им меры были недостаточны, а сам он защищал имидж института, а не потребности жертв.

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