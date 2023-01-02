Опрос: подавляющее большинство украинцев не готово менять территории на мир

Граждане Украины не готовы поступиться территориями ради прекращения войны. Такие результаты получили авторы опроса Киевского международного института социологии.

Из 2005 опрошенных 85% считают недопустимыми какие-либо территориальные уступки. Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от части своей территории.

Такой результат сохраняется во всех регионах, даже в восточных, на которых война влияет сильнее всего.

Опрос проводится регулярно с начала полномасштабной войны, но его результаты меняются незначительно. В мае против любых территориальных уступок были 82% опрошенных, а в сентябре - 87%.

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