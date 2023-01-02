Из 2005 опрошенных 85% считают недопустимыми какие-либо территориальные уступки. Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от части своей территории.
Такой результат сохраняется во всех регионах, даже в восточных, на которых война влияет сильнее всего.
Опрос проводится регулярно с начала полномасштабной войны, но его результаты меняются незначительно. В мае против любых территориальных уступок были 82% опрошенных, а в сентябре - 87%.
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