"Мы лишаем Путина финансирования его незаконной войны и поддерживаем страны мира в их стремлении снизить зависимость [от российских энергоносителей]", - говорится в сообщении британского ведомства в Twitter.

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О решении отказаться с 1 января от импорта СПГ из России власти Великобритании сообщили в ноябре 2022 года.

В июне Великобритания сообщила о сокращении объемов импорта российского газа на 75% по сравнению с 2021 годом.

На СПГ приходится порядка 17% импорта газа в Британию. Ранее основными поставщиками сжиженного природного газа в Великобританию были Россия, США и Катар.

По данным ТАСС, в 2022 году Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа, что составляет 4% от общего объема потребления этого вида топлива в стране.

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