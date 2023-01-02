Умер первый руководитель российских спецслужб Виктор Иваненко

Умер бывший председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко. Он был единственным человеком, занимавшим этот пост. При нём комитет был распущен, вместо него было создано Агентство федеральной безопасности. Генерал обещал перенацелить структуру с политического сыска на борьбу с организованной преступностью.

В Советском Союзе у России, в отличие от других республик, не было своего Комитета государственной безопасности. Организация была создана после принятия республикой декларации о суверенитете в 1990 году. Таким образом Иваненко стал первым руководителем независимых российских спецслужб постсоветского периода. Его кандидатура была одобрена будущим президентом Борисом Ельциным.

Во время августовского путча Иваненко выступил против ГКЧП. Генерал принял деятельное участие в подавлении путча и лично участвовал в аресте своего бывшего руководителя, председателя советского КГБ Владимира Крючкова. Однако утверждал, что убедил Ельцина защитить здание КГБ на Лубянке от штурма продемократическими демонстрантами. После этого он в ранге министра руководил созданным на основе советского КГБ Агентством федеральной безопасности, став его первым директором.

На этой должности Иваненко обещал прекратить политический сыск и сфокусироваться на борьбе с организованной преступностью "Русская мафия беспокоит не только Запад, но и меня самого," — заявил он на своей первой пресс-конференции. Он пообещал наладить сотрудничество с западными спецслужбами и демократизировать ведомство. Однако, выступал против его ликвидации, объединения с МВД и люстрации сотрудников.

В 92 году он был уволен со службы после конфликта с Ельциным, был вице-президентом ЮКОСа, советником министра по налогам и сборам Георгия Бооса, вице-президентом Фонда развития парламентаризма, председателем совета директоров "Арктической торгово-транспортной компании".

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