Лула да Силва принял присягу президента Бразилии. Проигравший Болсонару улетел в США

Сегодня в столице Бразилии прошла инаугурация Луиса Инасиу Лулы да Силва на пост президента, посмотреть на которую собрались толпы людей. Лула принял президентскую присягу в Конгрессе. В стране царит карнавальное настроение, десятки тысяч людей вышли на улицы бразильской столицы.

В своей речи перед членами Конгресса Лула заявил, что получает разоренную страну, куда, по его словам, при Болсонару вернулся голод. Он обвинил своего предшественника на президентском посту в том, что при нем правительство исчерпало ресурсы, необходимые для образования, здравоохранения и сохранение лесов, а также подорвало основные права человека в стране.

Лула обвинил администрацию и негативистскую политику Болсонару в "геноциде бразильцев" из-за его отношения к пандемии ковида, унесшей жизни более чем 680 тыс. жителей страны.

Это не первое президентство ветерана бразильской политики, которого здесь чаще называют просто Лула, он уже возглавлял страну между 2003 и 2010 годами и вновь добился высшего поста страны, победив на октябрьских выборах Жаира Болсонару.

Болсонару на инаугурации соперника не присутствовал. Еще в пятницу он улетел во Флориду, предварительно попрощавшись со своими сторонниками со слезами на глазах.

Перед вылетом он разместил в соцсетях видео, в котором сказал, что "битвы проиграны, но войну мы не проиграем".

Бывший президент также призвал своих сторонников не устраивать беспорядков, но показать, что они уважают нормы конституции.

Сторонники победившего Лулы, наряженные в красные цвета созданной и возглавляемой им Рабочей партии, стали собираться перед зданием Конгресса с раннего утра.

Для них сегодняшний день - это не просто официальное мероприятие, но и праздник, на котором выступают более 60 известных артистов, включая легендарного певца и композитора Мартиньо да Вила.

Выступления проходят на двух гигантских сценах, украшенных бразильскими флагами. Этот музыкальный фестиваль получил название Lulapalooza (слегка измененное название ежегодного чикагского фестиваля Lollapalooza).

Собравшиеся на инаугурацию сторонники нового президента были настроены празднично. "Любовь победила ненависть" - было написано на одном из плакатов. "Бразилии нужны перемены", - сказала Би-би-си одна женщина, стоявшая в очереди на воскресные торжества.

А Джулиана Баррето из штата Пернамбуку, где родился Лула, заявила, что на сегодняшний день Бразилия находится в бедственном положении и с этим надо что-то делать.

Официальные мероприятия начались с того, что Лула и новый вице-президент Джеральдо Алкмин проехали по улицам столицы страны, Бразилиа, в открытой машине.

Инаугурация проходила в обстановке повышенных мер безопасности.

Как сообщается, мужчина со взрывным устройством и ножом был задержан при попытке проникнуть на эспланаду у дворца Планальто, резиденции президента.

Последние дни перед инаугурацией Лула и Алкмин занимались тем, что выбирали новых членов кабинета и назначали своих сторонников на посты в ключевые государственные предприятия.

Например, главой министерства окружающей среды и климата была назначена Марина Силва, одна из наиболее известных климатических активистов страны. Считается, что она будет отвечать за выполнение предвыборного обещания Лулы добиться "нулевой вырубки лесов" в Амазонии к 2030 году.

От России Инасиу Луле да Силву поздравила приехавшая в Бразилию спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она передала ему послание от Владимира Путина и пригласила президента посетить Москву, сообщает Интерфакс.

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