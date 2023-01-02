Кличко: в Киеве повреждены объекты энергетики

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в понедельник утром сообщил, что за минувшие сутки российские войска в общей сложности нанесли 51 авиаудар по Украине, применив 44 иранских беспилотника "Шахед-136", а также совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате ночной атаки дронов на Киев повреждены энергетические объекты, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Karas Ukrainoje Foto: AFT / Scanpix

"В результате ночного обстрела столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе - аварийные отключения электроэнергии. Соответственно, есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме", - написал он в телеграм-канале.

Karas Ukrainoje Foto: AFT / Scanpix

"За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БПЛА "Шахед-136". Все они были сбиты подразделениями сил обороны Украины. Информация о ночном ударе по столице будет объявлена несколько позже. Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе по детской больнице города Херсона", - говорится в сообщении ВСУ.

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