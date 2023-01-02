В результате, заявляет украинская сторона, было убито около 400 человек, около 300 ранены.
Как сообщается, мобилизованные россияне располагались в Макеевке (Донецкая область) в здании профтехучилища №19.
По некоторым сообщениям, появившимся в соцсетях, где распространяются видео из Макеевки, удар был нанесен из РЗСО HIMARS.
Российская сторона количество жертв не подтверждает. Пророссийские власти ДНР сообщают о более чем 15 раненых в результате этого обстрела.
ВСУ ведут массированные обстрелы западных окраин Донецка и нескольких районов Макеевки, сообщает ТАСС со ссылкой на администрации этих городов.
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