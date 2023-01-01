Традиционный "Голубой огонёк" на телеканале "Россия 1" после боя курантов открылся песней SHAMAN "Я русский". Олег Газманов исполнил обновлённую версию песни "Сделан я в СССР" совместно с певцами из самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР".

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Почётными гостями новогоднего представления на "России 1" были военные, прибывшие с войны с Украиной.

С поздравлениями выступили прокремлёвские телеведущие Владимир Соловьёв, Ольга Скабеева, Дмитрий Киселёв, а актёр Евгений Петросян закончил своё выступление шуткой об отсутствии тепла у украинцев.

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