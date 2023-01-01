Кошмарный 2022-ой: сравнили, как за год изменился Зеленский

Украинское информационное агентство УНИАН опубликовало в своем Telegram-канале короткое видео, в котором сравнило, как выглядел президент Украины Владимир Зеленский в субботу и в поздравлении с Новым годом, распространенном год назад.

"Наш президент во время новогодней речи в 2022 году vs 2023 год. Да, за этот ужасный год каждый из нас изменился", — говорится в комментарии к видео УНИАН.

В. Зеленский в своем эмоциональном новогоднем поздравлении пообещал, что Украина будет бороться до победы.

"Я хочу сказать всем вам: украинцы, вы невероятные! Посмотрите, что мы сделали и делаем! Как наши воины с первых дней разносят эту "вторую армию мира". Как наши люди останавливали колонны их техники. В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных. Каждый из нас – борец. Каждый из нас – фронт. Каждый из нас – основа обороны", - сказал президент Украины.

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