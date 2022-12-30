Bloomberg оценил потери российских миллиардеров в 93,6 млрд долларов

Bloomberg оценил потери российских миллиардеров в 93,6 млрд долларов. Оценка базируется на собственных расчетах агентства.

При этом 46,6 млрд долларов российские богачи потеряли в день нападения России на Украину 24 февраля. Остальная сумма пришлась на оставшуюся часть года.

Общие потери 500 наиболее богатых бизнесменов агентство оценивает в этом году в 1,4 трлн долларов. Их состояние уменьшилось на фоне снижения курсов акций. Основными факторами агентство называет войну в Украине, последовавшие за ней санкции, а также скачок инфляции, который вынудил центробанки ужесточать денежно-кредитную политику.

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