Байден подписал бюджет США на 2023: почти 45 миллиардов долларов пойдут Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект о бюджете на 2023 финансовый год (начался в октябре) на сумму 1,7 триллиона долларов, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как написал президент в Twitter, подписанный им документ "завершает год исторического прогресса".

Today, I signed the bipartisan omnibus bill, ending a year of historic progress.

It'll invest in medical research, safety, veteran health care, disaster recovery, VAWA funding – and gets crucial assistance to Ukraine.

Looking forward to more in 2023. pic.twitter.com/KTI1R9qMij

— President Biden (@POTUS) December 29, 2022



По словам Байдена, среди прочего законопроект предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после стихийных бедствий, борьбу с насилием в отношении женщин, а также важнейшую помощь Украине.

На оборонные расходы в бюджете США выделено 858 миллиардов долларов, что на 10% больше, чем в 2022 году. 44,9 миллиарда долларов будут выделены на помощь Украине и странам НАТО.

Ранее проект годового бюджета США был одобрен обеими палатами Конгресса. Демократы стремились провести его до конца декабря, так как с нового года большинство мест с Палате представителей получат республиканцы, среди которых немало скептиков в отношении расширения поддержки Украины.

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