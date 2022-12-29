Белорусские власти заявили, что на территорию страны упала украинская ракета

Днем в четверг, 29 декабря, телеграм-канал "Беларускі Гаюн" со ссылкой на местные паблики сообщил, что в поле возле деревни Горбаха в Ивановском районе Брестской области обнаружили ракету. Информация об этом появилась также и в неофициальном телеграм-канале, связанном с белорусскими пограничниками. Там утверждалось, что это украинская ракета. Спустя некоторое время эту версию озвучила и пресс-служба Лукашенко.

— Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300, — говорится в сообщении телеграм-канала "Пул Первого". — Президент был немедленно проинформирован о падении украинской ракеты на территории Беларуси.

— По его поручению на месте работает группа военных и следователей. Причины падения сейчас устанавливаются. Рассматриваются две основные версии. Первая — залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. Вторая — ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси, — заключили в пресс-службе.

На месте происшествия работают специалисты СК, МВД и Министерства обороны. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

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