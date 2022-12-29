Подоляк: по Украине выпущено более 120 ракет

По оценкам украинских властей, в ходе нового массированного обстрела по Украине выпущено более 120 ракет.

Об этом написал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Более 120 ракет выпущены "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских. Ждем дальнейших предложений "миротворцев" по "мирному урегулированию", "гарантиям безопасности для РФ" и заявлений о нежелательности провокаций", - заявил Подоляк в "Твиттере".

В частности, от взрывов в Киеве пострадали трое, включая 14-летнюю девочку

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал, что после утренней атаки России в Дарницком районе Киева пострадали три человека, в том числе, 14-летняя девочка. Городские власти говорят, что на частные дома, где они жили, упали обломки сбитой системой ПВО ракеты.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что всего при подлете к украинской столице сбиты 16 ракет. Силы обороны Украины сбили 54 из 69 ракет, запущенных ВС РФ в ходе массированной атаки. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный.

В Херсоне в результате обстрела российскими ВС поврежден областной кардиологический диспансер, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, пострадали два человека - охранник и работник котельной. В здании разрушена кровля, окна и фасад одного из корпусов, отметил Тимошенко.

В Киеве 40% потребителей электроэнергии после ракетной атаки - без света. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. Ведутся работы над восстановлением электроснабжения. Обогрев помещений и водоснабжение - в штатном режиме, отметил он. Исключение составляют дома, где от электричества зависит работа котельных.

В селе в Ивано-Франковской области на западе Украины ракета попала прямо в жилой дом и чудом не взорвалась. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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