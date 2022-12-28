Российский скульптор слепил из навоза символ 2023 года

Житель якутского села Михаил Боппосов сделал из навоза двухметрового кролика, который символизирует 2023 год. Об этом пишет РИА Новости.

Боппосов делает скульптуру из такого материала уже в 12-й раз. В этом году он ее усовершенствовал и сделал механической — кролик играет на барабане. Скульптор отметил, что процесс лепки затруднялся тем, что на улице недостаточно холодная погода. "Когда на улице минус 45 градусов мороза, навоз быстро мерзнет, а сегодня у нас минус 28-30 градусов", — объяснил Боппосов.

Михаил Боппосов отметил, что встречает фейковые новости о его скульптуре. По его словам, люди с помощью фотошопа пририсовывают другие фигуры. "Как-то к нам в село приехала машина с репортерами. Искали ракету из навоза. Узнав о том, что это ложь, развернулись обратно", — цитирует его слова РИА Новости.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!