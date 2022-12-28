МВД Украины: за время войны россияне разрушили 35 тысяч объектов инфраструктуры

Выступая в эфире общенационального украинского телемарафона во вторник вечером, замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал об ущербе, нанесенном российской армией инфраструктуре страны.

"В целом по Украине по состоянию на сейчас имеем информацию о более чем 35 тыс. разрушенных объектов в результате российских атак. Из около 30 тыс. обстрелов, зафиксированных с начала вторжения, поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и т.д.", - сообщил Енин.

По его словам, лишь за последние сутки украинские полицейские получили информацию об обстреле 27 населенных пунктов.

Основные направления ударов - Днепропетровская и Донецкая области. Кроме того, по словам чиновника, оккупанты не прекращают терроризировать Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Херсонскую области.

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