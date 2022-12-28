Турция перестала выдавать туристические ВНЖ россиянам

Россиянам в Турции перестали выдавать туристический ВНЖ — третий раз за год. С 26 декабря в разных районах Турции россияне, подавшие заявку или документы на оформление так называемого туристического вида на жительство, дающего право находиться в стране не менее года, столкнулись с проблемами, сообщает The Moscow Times.

Тем россиянам, кто должен был подавать документы и проходить собеседование в Управлении по делам иностранцев (ГЕЧ), отменяют встречу, а те, кто пришел за ВНЖ, получают отказ, рассказали VPost несколько россиян, живущих сейчас в Фетхие, Измире и Каше.

"Сначала с 26 декабря внезапно ужесточили правила, потребовали предоставлять для заявки на ВНЖ подтверждение удаленной работы, причем люди узнали об этом уже задним числом, потом стала появляться информация об отказах в ВНЖ, а сегодня мне отменили рандеву, на котором должен был подавать документы", — говорит россиянин, живущий сейчас в Фетхие. "Мы с женой сегодня получили отказ в ВНЖ с формулировкой „неясность намерений пребывания в стране“, лучше бы отказали на раннем этапе, потому что теперь мы в 10-дневный срок должны уехать из Турции хотя бы на день, а здесь уже арендована квартира на год», — сокрушается релокант из Измира. По его словам, отказы сегодня при нем получали и другие заявители из России.

Многие россияне выбирали для релокации Турцию именно из-за простоты получения туристического ВНЖ: для него фактически были необходимы только подтверждение дохода и нотариально заверенный договор долгосрочной — от полугода — аренды жилья.

Что с другими видами ВНЖ для россиян, например для владельцев недвижимости, пока непонятно, сотрудники самого ГЕЧ не могут сказать ничего определенного, продолжает собеседник VPost. «Так что будем рассматривать другие страны», — заключает собеседник VPost.

Без визы россияне могут проводить в Турции безвыездно по 60 дней в полугодии и 90 дней — с выездом. Потом необходимо уехать на 90 дней, и можно начинать цикл сначала.

По данным турецкой статистической службы, россияне к сентябрю стали основными покупателями турецкой недвижимости, обогнав иранцев и иракцев. Это нравилось не всем: например, жители Антальи осенью подписывали петицию с требованием прекратить продажу недвижимости иностранцам, в первую очередь россиянам и украинцам, так как это взвинчивает цены на нее: за последние два года они выросли в пять раз.

Граждане Украины в соцсетях тоже жалуются на начавшиеся отказы в ВНЖ. Однако им разрешено находиться в Турции без официального оформления статуса до завершения военных действий в Украине.

С середины этого года число отказов в ВНЖ в Турции стало расти для граждан всех стран, уверяет визовый консультант, помогающий клиентам с оформлением этого документа. Причина — в огромном наплыве иностранцев, которым далеко не все в стране довольны, считает он. «Многие использовали туристическую визу-икамет фактически для постоянного проживания в Турции, и у нас была информация, что правительство планирует менять порядок ее выдачи, увеличивая список необходимых документов и требуя получать гораздо более сложную в оформлении рабочую визу», — говорит он.

Получить официальный комментарий у турецких чиновников VPost не удалось, неофициально сотрудник турецкой дипмиссии в Москве порекомендовал подождать несколько дней до выяснения ситуации с видом на жительство — по его данным, меняются требования к заявителям и списку документов, а также порядок выдачи, и все должно проясниться в ближайшие дни. Их до Нового года осталось всего четыре.

В марте и конце августа в Турции уже были перебои с выдачей туристических ВНЖ, а после власти вводили серьезные ограничения. Например, в марте перестали выдавать и продлевать туристический ВНЖ в Анталье, а в июне — более чем в тысяче микрорайонов страны в популярных у туристов и релокантов провинциях, а также запретили менять место жительство после подачи документов на ВНЖ.

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