Российским мобилизованным перед отправкой на фронт дадут право бесплатно заморозить сперму

Российским солдатам, отправляемым для участия в боевых действиях в Украине в рамках мобилизации, будет предоставлено право бесплатно заморозить свои половые клетки в криобанках, сообщает утром в среду российское государственное новостное агентство ТАСС.

Агентство цитирует письмо российского минздрава, полученное президентом "Союза адвокатов России" Игорем Труновым в ответ на его обращение к главе правительства с предложением о создании бесплатного криобанка генетического материала для граждан РФ, участвующих в боевых действиях в Украине.

"Министерство здравоохранения РФ определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022-2024 годы", - приводит агентство содержание ответа.

В дальнейшем члены семей мобилизованных смогут также бесплатно воспользоваться замороженным биоматериалом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования.

В ходе объявленной Владимиром Путиным в конце сентября так называемой частичной мобилизации было призвано, по заявлениям российских властей порядка 300 тыс. человек, хотя многие эксперты считают, что реальное число было значительно больше. Сотни тысяч российских мужчин призывного возраста бежали из страны.

Хотя российские власти заявляли в конце октября, что все планы по мобилизации были выполнены и в дальнейшем наборе военнослужащих необходимости нет, указ об отмене мобилизации так и не был выпущен. Большинство наблюдателей сходятся в предположениях о том, что в ближайшие месяцы следует ожидать второй волны мобилизации.

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