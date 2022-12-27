На Камчатке военный получил срок за отказ воевать в Украине

Суд в Петропавловске-Камчатском назначил год и восемь месяцев колонии-поселения военнослужащему, отказавшемуся от участия в боевых действиях в Украине. По этой статье ему грозило до трех лет лишения свободы.

35-й военный гарнизонный суд признал Алексея Бреусова виновным по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа начальника в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях), сообщает издание "7х7" со ссылкой на картотеку суда.

Это новая норма, принятая в сентябре в пакете "военных" поправок в Уголовный кодекс России, связанных с вторжением в Украину.

Как следует из данных судебной картотеки, рассмотрение дела в суде заняло всего неделю.

Издание "Кам 24" со ссылкой на суд пишет, что 6 октября военнослужащий в военно-следственном отделе СКР "осознавая объявленную в РФ мобилизацию, не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО" (российские власти называют войну "специальной военной операцией", СВО).

Другие подробности дела неизвестны, кроме того, что Бреусов обжаловал приговор в Тихоокеанском флотском суде.

Неисполнение приказа начальника в условиях вооруженного конфликта - деяние небольшой тяжести, наказание в виде лишения свободы может быть назначено только при наличии отягчающих обстоятельств, одним из которых стало совершение преступления "в период мобилизации или военного положения", комментировал правозащитник Павел Чиков поправки в УК РФ. Наказание - лишение свободы на срок от двух до трех лет.

В конце октября Чиков писал о первой проверке по новой статье УК из-за отказа двух евангелистов воевать в Украине. Их призвали по мобилизации 24 сентября из станицы Каневская в Краснодарском крае и отправили в воинскую часть в Буденновске в Ставропольском крае. Мужчины написали рапорты на имя командира части об отказе от участия в боевых действиях по религиозным соображениям, рассказывал правозащитник.

Спустя два дня Чиков сообщил, что СКР, по его данным, впервые возбудил уголовное дело о неисполнении приказа в военное время в "одном из регионов" - он не уточнял, каком. Следователи решили, что обвиняемый-контрактник "не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях" и тем самым отказался от участия в них.

В декабре "Новая газета" сообщила, что первое дело было заведено не в октябре, а еще в сентябре, и первым подозреваемым по новой статье стал кадровый офицер 27-летний Дмитрий Василец, который служил в Печенге в Мурманской области, а в феврале был отправлен в Украину. После отпуска в августе он написал рапорт с отказом от участия в войне.

Кроме того, в суды поступают дела об оставлении места службы "в период мобилизации или военного положения" - это другая новая уголовная норма (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ). По двум таким делам в подмосковном Солнечногорске и Великом Новгороде в начале декабря уже вынесли обвинительные приговоры, отмечает "Медиазона" (объявлена в России "иностранным агентом").

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