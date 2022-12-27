Наместник Киево-Печерской лавры просит Зеленского не забирать храмы

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) два храма на территории лавры.

"Дорогой наш господин президент, сегодня нам сообщили печальную весть о том, что монастырь Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата больше не имеет возможности служить в своих отстроенных храмах верхней территории - Успенском соборе и Трапезной церкви", - говорится в его видеообращении (цитата по "Украинской правде").

"Директор музея [государственного заповедника "Киево-Печерская лавра"] сообщил нам о том, что мы можем служить последний раз 31 декабря, а уже на следующий день, 1 января, мы не имеем права переступить порог Трапезного и Успенского соборов", - рассказал митрополит.

По его словам, он "более 30 лет является наместником Лавры" и вместе с братией в 220 человек "постоянно молятся за государство и войско, и пытаются помочь всем нуждающимся".УПЦ МП арендовала эти храмы и проводила там богослужения, срок аренды заканчивается 31 декабря.

"Нам достаточно, когда враг бьет по нашим людям, нам достаточно той беды и горя, когда люди голодают в холоде и без света. И еще хотите забрать веру у людей? Хотите забрать последнюю надежду? Не делайте этого", - призвал митрополит президента Украины.

Киево-Печерская лавра - один из крупнейших монастырей православного мира, имеющий статус национального музея-заповедника. Часть объектов - в аренде у УПЦ МП. Верхнюю часть лавры занимают объекты заповедника, музеи, а нижняя практически полностью состоит из объектов, используемых УПЦ. Храмы, о которых идет речь в обращении митрополита, находятся в верхней, "музейной" части.

Автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ) уже несколько лет просит государство предоставить ей одну или несколько церквей на территории верхней части лавры для проведения там богослужений. Не исключено, что храмы, о которых говорит митрополит, перейдут в пользование именно ПЦУ.

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