Предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США.

Национальная метеорологическая служба США констатирует, что это первое столь масштабное наступление холодов за всю историю наблюдений: во власти зимнего шторма оказалась почти вся территория страны.

Снежная буря охватила пространство от Канады на севере до Рио-Гранде на юге. В результате аномальных погодных условий в США и Канаде погибло не менее 56 человек.

Шторм сеял хаос в течение нескольких дней, но сейчас подача электричества постепенно восстанавливается.

По состоянию на вторую половину дня воскресенья без электричества оставалось менее 200 тыс. потребителей — в разгар шторма их было 1,7 млн, сообщает Ассошиэйтед пресс.

По прогнозам синоптиков, снежная буря (которая называется "циклон-бомба" или взрывной циклон) должна утихнуть в ближайшие несколько дней, но жителям затронутых стихией регионов по-прежнему рекомендуют избегать поездок, если в этом нет крайней необходимости.

Наиболее трагичной ситуация оказалась в штате Нью-Йорк, в частности, в городе Буффало, на который пришлось большинство жертв стихии.

По словам губернатора штата Кэти Хокул, город Буффало стал похож на зону боевых действий.

В понедельник в Буффало было зафиксировано 27 смертей, связанных с погодными условиями — то есть половина всех погибших в США. Пока неясно, почему именно этот город оказался наименее подготовленным к приходу циклона.

The historic blizzard in Buffalo, New York, stranded a bus full of nine South Korean tourists and their driver.

Alex and Andrea Campagna took them into their home and offered food and shelter.@JesseKirschNews shares their story of kindness. pic.twitter.com/rDgdkOYHcX