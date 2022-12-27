Сербия привела войска в боевую готовность

Вооруженные силы Сербии на границе с частично признанной Республикой Косово приведены в боевую готовность. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

В боевую готовность также переведены все подразделения МВД Сербии: они отданы под командование начальнику штаба армии. Соответствующие приказы отдал президент страны Александр Вучич.

По словам министра обороны, "это поднимает страну на самый высокий уровень действий, предпринимаемых сербскими вооруженными силами для защиты территориальной целостности и суверенитета Сербии, защиты всех граждан Сербии и предотвращения террора против сербов, где бы они ни жили".

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26 декабря, в полную боеготовность свои вооруженные силы привели власти частично признанного Косова. По их словам, это сделано для того, чтобы ликвидировать баррикады, возведенных сербами на севере Косова и Метохии.

Конфликт между Сербией и Косовом обострился в июле этого года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В населённых сербами районах на севере Косова вспыхнули беспорядки. Вступление в силу решения косовских властей несколько раз переносилось.

В конце ноября при посредничестве ЕС, Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров, однако в регионе продолжали возникать конфликты.

В ночь на 26 декабря в районе города Зубин-Поток на границе Сербии и Косова, где местные сербы в течение двух недель перекрывали дороги, произошнл инцидент в применением огнестрельного оружия неподалеку от патруля сил НАТО, никто не пострадал. Глава генштаба Сербии Милан Мойсилович выехал в приграничный город Рашку. Он назвал ситуацию сложной и требующей присутствия сербских военных на границе с Косовом.

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Её признали многие страны ЕС и США, а также большинство стран-членов ООН, но десятки стран, в том числе Россия, Украина, Китай, Индия и несколько стран ЕС, по-прежнему отказывают Косову в признании. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС.

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