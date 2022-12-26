МВД России объявило в розыск Христо Грозева из Bellingcat

МВД России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, сообщает "Медиазона". Издание публикует карточку из базы МВД. Статья, по которой разыскивается Грозев, не уточняется.

Bellingcat публикует расследования, в которых часто упоминаются спецслужбы, известные политики, финансисты. Группа утверждает, что в своей деятельности использует только открытые источники. Среди расследований Bellingcat – выяснение обстоятельств отравления оппозиционера Алексея Навального.

Летом ФСБ России заявила, что Грозев может быть причастен к операции украинской разведки.

В июле российская спецслужба сообщила, что сорвала операцию украинской военной разведки по угону российских военных самолётов.

По версии ФСБ, сотрудники Главного управления разведки Украины, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков". План, как утверждается, предусматривал, что завербованные российские лётчики должны были увести самолёты на контролируемые Украиной аэродромы.

В сюжете государственного телеканала "Россия 24" был показан фрагмент переписки, в котором утверждалось, что Грозев нашёл двух курьеров для передачи денег согласившемуся на угон российскому лётчику. В официальном сообщении ФСБ этих подробностей нет.

Грозев в разговоре с Радио Свобода отверг сообщения об участии в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга.

Христо Грозев – уроженец Болгарии. По информации СМИ, расследователь живёт в Европе. С группой Bellingcat сотрудничает с 2015 года.

Bellingcat основана в 2014 году британским журналистом Элиотом Хиггинсом. Главный офис находится в Нидерландах. В июле Минюст России внёс Bellingcat в реестр нежелательных организаций.

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