Навальный теряет по 3,5 кг за каждые 10 суток в ШИЗО

Политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в ИК-6 во Владимирской области РФ, за каждые 10 суток в штрафном изоляторе (ШИЗО) теряет в среднем по 3,5 килограмма веса. Об этом сообщается в соцсетях российского политика.

Навальный рассказал, что вышел из ШИЗО после 12 суток, куда был отправлен в девятый раз за время своего заключения.

"Регулярное и радостное событие в моей жизни - выход из штрафного изолятора - теперь имеет вид совсем прозаический. Меня просто выводят из самой последней камеры длинного коридора и заводят в самую первую, но по дороге мы заходим в комнату обыска, где я переодеваюсь", - описал он перевод из ШИЗО в помещение камерного типа (ПКТ).

В отличие от ШИЗО в ПКТ вместе с баландой Навальному доступны продукты, купленные в тюремном ларьке. "Поэтому в конце коридора я пью кипяток, а в начале - кофе, что улучшает мое настроение на 300 процентов", - написал политик.

Навальный: Может, меня хотят съесть?



По словам Навального, после каждой отсидки в ШИЗО его взвешивают. Благодаря этому он знает, что в среднем за каждые 10 суток в ШИЗО он теряет 3,5 кг веса, который потом постепенно восстанавливается, если его сразу снова не отправляют в штрафной изолятор. Политик сравнил ситуацию с методом откорма поросят - "месяц кормишь, месяц маринуешь".

"И вот я думаю теперь: может, меня хотят съесть? Ну а что, африканский диктатор Бокасса, как известно, ел представителей оппозиции, чтобы заполучить их силу. Наш Путин по уровню безумия примерно там же, а у власти сидит как любой сумасшедший диктатор - 24 года. Так что вполне может перенимать передовые практики коллег-диктаторов", - написал политик.

Навальный провел в ШИЗО почти 100 дней



14 декабря стало известно, что Навального в девятый раз за полгода отправили в ШИЗО. Таким образом, он провел в изоляторе уже половину своего срока в колонии - 96 дней. В последний раз его посадили в ШИЗО на 12 суток за то, что он в разговоре с сокамерником употребил нецензурное слово ***** (блин).

Правозащитники и заключенные называют штрафной изолятор "тюрьмой в тюрьме". "Бетонная конура 2,5х3 метра. Чаще всего там невыносимо, потому что холодно и сыро. Вода на полу. Вентиляции нет. Железная койка пристегивается к стене, типа как в поезде. В 5 утра у тебя забирают матрас и подушку и поднимают койку. В 9 вечера койку снова опускают и возвращают матрас. Железный стол, железная лавка, раковина, дырка в полу. Под потолком две камеры", - описывал условия в ШИЗО сам Навальный.

В середине ноября политика из общего барака в колонии перевели в ПКТ, где его могут держать до года (максимальный срок содержания в ШИЗО - 15 дней подряд). По словам Алексея Навального, условия содержания в ПКТ фактически такие же, как в ШИЗО, но в ПКТ у него не будет длительных свиданий с близкими. Кроме того, Навальному перестали передавать письма от его супруги Юлии.

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