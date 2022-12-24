В США из-за бурана остались без света 1,5 млн домохозяйств

Гигантская зимняя буря парализует инфраструктуру США. Американская метеослужба сообщила в падении температуры до минус 48 градусов.

Гигантская зимняя буря, обрушившаяся на США, все больше парализует инфраструктуру страны. Почти 1,5 млн человек как минимум временно оставались без света, сообщили экстренные службы вечером в пятницу, 23 декабря. Из-за сильных снегопадов и опасной гололедицы в канун Рождества закрыто большое количество дорог, сообщается о смертельных случаях. Миллионам американцев пришлось перенести или отменить поездки на рождественские праздники.

Метеослужба США назвала нынешнюю непогоду "исторической". Температура местами опускалась до минус 48 градусов. Необычно велика и протяженность холодного арктического фронта - он проходит от границы с Канадой на севере до границы с Мексикой на юге.

Многие американские штаты, в том числе Нью-Йорк, Оклахома и Кентукки, объявили чрезвычайное положение. От сбоев электроснабжения пострадали в первую очередь Северная Каролина, Мэн и Виргиния. Вечером 23 декабря без света по-прежнему оставались около одного миллиона домохозяйств. Отменены почти 5500 авиарейсов, наиболее сильно пострадали аэропорты Сиэтла, Нью-Йорка, Чикаго и Детройта.

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