В КНДР отрицают поставку боеприпасов ЧВК "Вагнер"

В МИД КНДР прокомментировали сообщения, что Северная Корея железнодорожным путем поставляет боеприпасы России. По словам постпреда США, заказ оплатила ЧВК Вагнера.

Представитель МИД КНДР прокомментировал сообщения, что Северная Корея железнодорожным путем поставляет боеприпасы России. Слова представителя ведомства в пятницу, 23 декабря, привело северокорейское агентство ЦТАК (KCNA).

"Ложное сообщение японских СМИ, что КНДР предоставила России боеприпасы, является самой абсурдной и отвлекающей внимание уткой, не заслуживающей комментариев и интерпретаций", - заявил он.

КНДР - неизменна в своей принципиальной позиции относительно того, что "оружейная сделка" между Северной Кореей и Россией никогда не заключалась, добавил он. По версии чиновника, "беспочвенная теория" была придумана "некими нечестными силами для целого ряда целей". Россия способна защитить свою территориальную целостность "без чьей-либо военной поддержки", - заявили в Пхеньяне.

Постпред США при ООН: Заказ оплатила ЧВК Вагнера

В четверг, 22 декабря, было обнародовано заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд. По ее словам, Россия - постоянный член Совета Безопасности ООН, использует оружие, приобретенное у КНДР и Ирана - в нарушение резолюций Совбеза.

Соединенные Штаты могут подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая оплатила заказ, отметила Томас-Гринфилд. По ее словам, в ноябре Северная Корея предоставила пехотные ракеты и снаряды для их использования ЧВК.

"По нашим оценкам, количество материальных средств, поставленных (ЧВК. - Ред.) Вагнера, не изменит динамику боевых действий в Украине, однако мы обеспокоены тем, что КНДР планирует поставить компании еще больше военной техники", - указала дипломат. Она добавила, что в обмен на поставки Пхеньян получает средства, которые может использовать для дальнейшего развития запрещенного оружия массового уничтожения и программ баллистических ракет.

США поднимут вопрос о нарушениях КНДР и Россией резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН на будущих заседаниях Совбеза и доведут сведения об этих нарушениях до комитета СБ по санкциям 1718. Вашингтон также продолжает призывать Секретариат ООН направить в Украину группу для расследования нарушений Россией и Ираном резолюции Совбеза ООН 2231 (приложение B) - особенно с учетом использования РФ иранских беспилотников для ударов по украинской инфраструктуре.

Кирби: Российские военные чиновники в ряде случаев уже подчинялись командованию ЧВК Вагнера

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби уточнил, что в ряде случаев российские военные чиновники уже "подчинялись командованию" ЧВК Вагнера.

Кирби отметил, что, по оценкам США, в Украине воюют около 50 000 "вагнеровцев", включая 10 000 контрактников и 40 000 осужденных, набранных в тюрьмах. ЧВК Евгения Пригожина тратит около 100 млн долларов (94 млн евро) в месяц на боевые действия, полагают в Вашингтоне.

Глава МИД Великобритании: КНДР заплатит высокую цену

Закупки ЧВК Вагнера осудили в правительстве Великобритании. Тот факт, что президент Путин обращается за помощью к Северной Корее, является признаком отчаяния и изоляции России", - заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

"Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку российской незаконной войны в Украине", - подчеркнул глава ведомства.

Госдеп США присвоил ЧВК Вагнера статус организации, вызывающей особую озабоченность

Госдепартамент США 2 декабря присвоил ЧВК Вагнера на основании ее действий в Центральноафриканской Республике статус организации, вызывающей особую озабоченность.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин 22 декабря отметил, что не видит "ничего предосудительного" в вербовке заключенных. При этом он не стал напрямую отвечать на вопрос, был ли он в колонии, где сидит российский оппозиционер Алексей Навальный, ограничившись заявлением, что "часто летает на вертолете и бывает в разных местах".

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