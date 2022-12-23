Владелец TikTok признал слежку сотрудников за журналистами

Сотрудники TikTok использовали учетные данные аккаунтов для слежки за журналистами, подтвердило внутреннее расследование, проведенное компанией. Ранее американский Forbes, чьи сотрудники также подверглись слежке, писал, что в TikTok попытались выявить источники предполагаемых утечек информации в СМИ.

Внутреннее расследование в китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, подтвердило, что сотрудники соцсети использовали учетные данные аккаунтов, чтобы следить за журналистами, освещающими ее деятельность, сообщила The New York Times.

О результатах расследования, проведенного сторонней юридической фирмой, сообщил в электронном письме сотрудникам главный юрисконсульт ByteDance Эрих Андерсен. Выяснилось, что летом несколько сотрудников ByteDance, ответственных за мониторинг поведения персонала, попытались выявить источники предполагаемых утечек в СМИ внутренней информации и документов.

Для этого сотрудники ByteDance получили доступ к IP-адресам и учетным данным корреспондентов BuzzFeed (позднее эта журналистка перешла в американский Forbes) и Financial Times, пытаясь определить, контактировали ли они с кем-то из компании. Американский Forbes уточнил, что еще два его репортера стали мишенью слежки ByteDance, но в компании отметили, что эти журналисты не пострадали.

Андерсен подчеркнул, что расследование не выявило никаких утечек данных. Он сообщил, что все четверо сотрудников, участвовавших в схеме (два из них работали в Китае и два — в США), уволены, группа внутреннего аудита и управления рисками реструктурирована, ей закрыт доступ к данным пользователей соцсети в США.

Глава ByteDance Рубо Лян и гендиректор TikTok Шоу Зи Чу также сообщили сотрудникам о результатах расследования. "Общественное доверие, на создание которого мы потратили огромные усилия, окажется значительно подорвано неправомерным поведением нескольких человек", — отметил Лян.

О том, что ByteDance использует TikTok для отслеживания физического местонахождения конкретных американцев, сообщил американский Forbes в октябре. Издание выяснило, что это затронуло по крайней мере трех его журналистов, которые ранее работали в BuzzFeed News. ByteDance и TikTok тогда не отрицали слежку, но сообщили, что TikTok никогда не использовался для "преследования членов правительства США, активистов, общественных деятелей или журналистов» и "не мог отслеживать пользователей в США так, как предлагалось в статье".

NYT отмечает, что разоблачения появились на фоне растущей обеспокоенности властей США по поводу рисков для конфиденциальности и национальной безопасности, которые представляет TikTok, имеющий около 100 млн пользователей в США. Сенатор Марко Рубио, республиканец от Флориды и высокопоставленный член Комитета по разведке, уже внес на рассмотрение законопроект, запрещающий TikTok на всех потребительских устройствах. «Никто не должен обманываться публичными извинениями ByteDance», — отметил он, комментируя результаты расследования китайской компании. "С каждым днем становится все более очевидным, что нам нужно запретить TikTok", — подчеркнул Рубио.

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