Мэр Житомира: Полк Калиновского будет переброшен на границу в случае нападения из Беларуси

Полк Калиновского, являющийся подразделением ВСУ и укомплектованный белорусскими добровольцами, будет переброшен на границу с Беларусью в случае нового наступления на Украину с территории нашей страны. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Буквально несколько дней назад у меня была встреча с руководителем Полка Калиновского — это на самом деле настоящие патриоты Беларуси, и в случае интервенции со стороны Беларуси этот полк будет сниматься с востока и переходить именно на белорусскую границу, чтобы в первых рядах защищать Украину и потом освобождать Беларусь от диктатора Лукашенко", — сказал Сухомлин.

Мэр не стал уточнять, на какой именно участок назначен полк, но добавил, что белорусские добровольцы налаживают связи с Ровенской, Волынской и Житомирской областями. В следующую среду делегация четырех областей собирается посетить военнослужащих полка и передать им автомобили, квадрокоптеры и т. д.

Сухомлин также заверил что граница с Беларусью в Житомирской области надежно укреплена: построено много фортификационных сооружений, бетонные ограждения. Сейчас на границе находятся подразделения ВСУ и терробороны.

Напомним, в конце ноября и начале декабря сообщалось, что представители Полка Калиновского встречались с руководством Ровенской и Волынской областей.

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