Белорусский безвиз для жителей Литвы, Латвии и Польши продлят на 2023 год

Александр Лукашенко поддержал предложение правительства и Министерства иностранных дел о продлении на 2023 год безвизового режима въезда, действующего с Литвой, Латвией и Польшей, сообщает его пресс-служба.

"В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связей сегодня было принято решение о продлении безвизового режима. Граждане Литвы, Латвии и Польши и далее смогут без препон посещать Республику Беларусь, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и иные услуги", — говорится в сообщении.

Напомним, с 15 апреля 2022 года безвиз в Беларуси был введен для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 1 июля 2022 года — для граждан Польши. Действие безвиза было предусмотрено до конца 2022 года.

По данным Госпогракомитета Беларуси на 19 декабря, с начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали 369 703 иностранца: 239 591 гражданин Литвы, 25 786 неграждан и 83 999 граждан Латвии, а также 20 327 граждан Польши.

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