Макрон настаивает на гарантиях безопасности для РФ: или будет война на весь континент

УНИАН

Emanuelis Makronas COP27 konferencijoje Foto: Scanpix

Если Россия не получит гарантии безопасности от Запада, новая война охватит весь европейский континент. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью каналу TF1/LCI.