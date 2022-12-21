Что такое системы ПВО "Пэтриот", которые США собираются передать Украине?

Когда Украина получит "Пэтриот", это будет самое мощное и современное противоракетное оружие из того, что передали украинцам союзники.

В такие установки могут заряжаться ракеты разных модификаций, в том числе способные поражать объекты на расстоянии до 80 км и на высоте до 20 км.

Система рассчитана на поражение целей, летящих со сверхзвуковой скоростью, и может одновременно отслеживать до 125 целей и наводить ракеты на шесть из них.

Одно из основных преимуществ комплекса - способность сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические ракеты. Именно этот тип ракет доставляет больше всего проблем украинским силам ПВО: их очень сложно перехватить. Такая ракета летит не над поверхностью земли, а поднимается по баллистической траектории вверх и оттуда почти вертикально атакует цель на огромной скорости.

Как заявляет производитель "Пэтриотов", новейшая система способна поражать баллистические ракеты на высоте до 20 км.

"PATRIOT PAC-3 - последняя модификация - может работать по "Искандерам" (это баллистические ракеты), по "Кинжалу" (гиперзвуковая авиационная ракета), по "Циркону" (гиперзвуковая противокорабельная ракета). Из того, что нам предоставили, это было лучшим решением на текущее время", - объяснял Би-би-си украинский генерал запаса Игорь Романенко, который в должности заместителя начальника генштаба ВСУ отвечал за противовоздушную оборону.

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