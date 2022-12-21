Государственным и частным университетам Афганистана предписано немедленно приостановить доступ для студенток в соответствии с решением кабинета министров.

Иностранные правительства, в том числе США, заявили, что "Талибану" необходимо изменить политику в отношении образования женщин, прежде чем страны смогут рассмотреть вопрос об официальном признании администрации талибов.

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"Талибан не может рассчитывать на то, что станет законным членом международного сообщества, пока талибы не будут уважать права всех афганцев, особенно права человека и основные свободы женщин и девочек", – сказал заместитель посла США в ООН Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности ООН.

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что отстранение студенток от занятий стало "еще одним вопиющим ущемлением прав женщин и глубоким разочарованием для каждой студентки".

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