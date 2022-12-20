В ФРГ вынесен приговор бывшей машинистке нацистского концлагеря

Суд в Германии признал 97-летнюю Ирмгард Фюрхнер соучастницей более 10,5 тысяч убийств в нацистском концлагере Штуттгоф. Она работала в нём машинисткой коменданта. Об этом рассказывает Би-би-си.

Фюрхнер приговорили к двум годам лишения свободы условно. Суд постановил, что она знала о происходящем в Штуттгофе в период своей работы – с 1943 по 1945 год. Комендант концлагеря Пауль Вернер Хоппе, скрывавшийся после войны под чужим именем, был осужден ещё в 1955 году, через пять лет его освободили досрочно.

Всего в Штуттгофе, неподалёку от Гданьска, погибли около 65 тысяч человек, включая заключённых евреев, поляков и пленных советских солдат. Для их убийства использовались различные методы, в том числе газовые камеры. В суде заслушивались показания выживших узников Штуттгофа.

Когда в сентябре 2021 года начался суд, Фюрхнер сбежала из дома престарелых – позже её задержали в Гамбурге. "Я сожалею обо всём, что произошло. Я сожалею, что в то время находилась в Штуттгофе. Это всё, что я могу сказать", – сказала она перед приговором.

Летом 2020 года суд признал 92-летнего жителя Германии Бруно Дея соучастником более пяти тысяч убийств в Штуттгофе. Его также приговорили к двум годам лишения свободы условно. С 1944 по 1945 год он служил в концлагере надзирателем. Свою вину Дей не признал, заявив, что его увольнение "ничего бы не изменило".

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