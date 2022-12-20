Опасна ли вода Фукусимы?

Через 11 лет после катастрофы на Фукусиме Япония столкнулась с новой проблемой: сбросом в море очищенной воды, хранящейся в этих резервуарах. После цунами 11 марта 2011 года Япония продолжает работы по выводу из эксплуатации и дезактивации объекта, которые должны продлиться от 30 до 40 лет. Но сегодня приоритетом, объясняет этот чиновник компании Tepco, оператора станции, является вода. Но откуда она поступает?

Такахиро Кимото, Tepco: "Вода, которая накапливается каждый день, использовалась для охлаждения расплавленного топлива. Кроме того, накапливается вода из подземных источников или от дождевых осадков".

Поэтому загрязненную воду очищают в специальной установке, которая удаляет практически все радиоактивные вещества. Однако резервуары для хранения достигли своей максимальной вместимости и воду из них придется слить в море. При этом там в небольших количествах остается одно радиоактивное вещество - тритий, который неотделим от воды. После новой очистки вода будет сброшена в море через этот туннель длиной в один километр, проложенный на глубине 16 метров. Его строительство будет завершено весной.

На станции разводят рыб, чтобы проанализировать воздействие на морскую фауну. Некоторые критики утверждают, что тритий, полученный в результате ядерной аварии, более опасен. Однако этот французский ученый говорит, что это не так.

Кристоф Гариэль, заместитель директора Института радиологической защиты и ядерной безопасности: "Тритий - это радиоактивный элемент с низкой степенью опасности. Характеристики трития, который будет выброшен на Фукусиме, аналогичны характеристикам трития, выбрасываемого на атомных электростанциях по всему миру".

Рыбаки Фукусимы, на которых авария отразилась особенно, беспокоятся о репутации своей продукции.

Тэцу Нозаки, председатель Федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов префектуры Фукусима: "Больше всего нас беспокоит негативная репутация, которую это создает. Что касается объяснений, которые мы получали от правительства в течение последних 10 лет, то они не были ложными - поэтому мы ценим их усилия".

Министерство экономики, торговли и промышленности удовлетворено тем, что в июне этого года Великобритания сняла ограничения на импорт продукции из региона, что является признаком возвращения доверия.

Юки Танабэ, директор по международным вопросам Управления по ликвидации последствий ядерных аварий Министерства экономики, торговли и промышленности: "На сегодняшний день мы провели около 700 встреч с заинтересованными сторонами, включая рыболовную отрасль, чтобы выслушать их мнение. Мы разработали конкретные проекты по борьбе с негативной репутацией".

Лоранс Александрович, Euronews: "Япония приняла все необходимые меры предосторожности в этом деликатном вопросе сброса очищенной воды и сама попросила Международное агентство по атомной энергии проконтролировать эти операции".

В мае 2022 года Фукусиму посетил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, высоко оценивший "заметный прогресс в выводе ее из эксплуатации с момента его последнего визита два года назад". Агентство ООН создало специальную целевую группу. В ноябре прошлого года Густаво Карузо, глава этой миссии, вновь посетил Фукусиму-Дайичи.

Густаво Карузо, директор по координации охраны и безопасности Департамента ядерной безопасности и охраны: "До начала сброса воды МАГАТЭ выпустит всеобъемлющий отчет, содержащий все коллективные выводы, сделанные до сих пор, наши заключения обо всем этом процессе. Все стандарты, которые мы применяем, представляют собой высокий уровень безопасности".

Ожидается, что первые сбросы начнутся в следующем году. Новый шаг в восстановлении региона, который верит в свое будущее.

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