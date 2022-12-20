Госдума одобрила лишение свободы за осквернение георгиевских лент

Госдума приняла в третьем чтении закон об ответственности за осквернение георгиевской ленты как одного из символов воинской славы. За её публичное осквернение будет грозить штраф до пяти миллионов рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно документам, поправки внесут в федеральные законы "О днях воинской славы и памятных датах России" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

В документе подчеркивается, что любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью, будет пресекаться. Однако власти смогут использовать ленты "во время проведения широкого круга мероприятий".

Законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы был внесен в Госдуму в апреле. Первое чтение проект прошел в сентябре. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета Госдума по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Георгиевская лента как символ победы в Великой Отечественной войне начала использоваться в России с середины 2000-х годов и постепенно фактически превратилась в символ лояльности политике Кремля. Оранжево-чёрную ленту также широко использовали как свой символ сепаратисты Донбасса. Она также ассоциируется в Украине с аннексией Крыма. Георгиевская лента запрещена в Украине, Молдове, Латвии и Литве.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!