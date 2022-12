Все больше близких к Путину говорят, что не знали о войне

Целый ряд приближенных к Путину лиц заявил, что не подозревал о его решении начать войну, пишет американская газета The New York Times.

Целый ряд политиков в окружении президента России Владимира Путина утверждают, что они не подозревали о его решении начать войну в Украине. Об этом говорится в большом расследовании американской газеты The New York Times (NYT). Как отметила в связи с этим газета The Moscow Times в понедельник, 19 декабря, неизвестно, соответствует ли это действительности, или же политики просто пытаются отмежеваться от Путина "после неудачной 10-месячной военной кампании". Она подчеркивает, что даже среди политических сторонников Путина все больше людей начинает рассказывать, что ничего не знали о готовящейся войне.

Так, депутат Госдумы Константин Затулин, член научного совета при Совбезе РФ, "известный как ведущий эксперт по Украине", заявил в беседе с NYT, что с ним не консультировались по вопросу о полномасштабном вторжении. "Все, что связано с этим решением, оказалось неожиданностью не только для меня, но и для многих людей во власти", — утверждает Затулин.

NYT: Многие представители элиты РФ узнали о подготовке вторжения слишком поздно



Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков настаивает на том, что узнал о вторжении лишь после его начала. Руководитель президентской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов, который курирует СМИ, тоже заявили, что не знали о планах Путина развязать войну, передала NYT со ссылкой на источники.

Бывший советник Кремля Сергей Марков рассказал, что в конце 2021 года, когда Россия наращивала военные силы на границе с Украиной, "один из заместителей министра" спросил его, знает ли он о готовящихся планах. "Даже некоторым членам" Совета безопасности России "не говорили до последнего момента", заявил Марков.

"Многие представители элиты" узнали о готовящемся вторжении "слишком поздно", пишет NYT.

В публикации от 17 декабря The New York Times также отмечала, что вместо громкой победы над Украиной и быстрого захвата Киева Владимир Путин "столкнулся с чем-то совершенно иным: величайшей гуманитарной и стратегической катастрофой его народа со времен распада Советского Союза". При этом погибли уже десятки тысяч российских солдат, а части армии РФ "разбиты после почти 10 месяцев войны", констатировало издание.

