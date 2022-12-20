ISW: Путин не уговорил Лукашенко вступить в войну с Украиной

Президенту России Владимиру Путину, судя по всему, не удалось убедить Александра Лукашенко вступить в войну с Украиной, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Тот факт, что Путин на встрече в Минске, похоже, принял тезисы Лукашенко, не убедив его скорректировать их, косвенно подтверждает эту оценку, отмечают аналитики. Эксперты ISW по-прежнему считают, что участие Беларуси в войне РФ против Украины маловероятно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отрицал, что Путин намерен обсудить с Лукашенко участие Беларуси в войне. В Кремле расценили такие утверждения как безосновательные.

За несколько дней до начала войны Песков действовал аналогичным образом, категорически отрицая намерение Путина вторгнуться в Украину, однако нынешние слова пресс-секретаря российского президента, скорее всего, являются попыткой скрыть отчаянное желание Путина вовлечь Лукашенко в войну и очевидную - новую - неудачу в этом, констатируют аналитики.

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