Путин прилетел к Лукашенко в Минск впервые за три года. Зачем?

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Минск на переговоры с Александром Лукашенко. Ни с кем из зарубежных лидеров Путин не встречается так часто, как с белорусским. Но это их первая встреча на белорусской территории с 2019 года — после этого Лукашенко приезжал к Путину. Только за 2022 год он побывал в России семь раз.

О чем на этот раз будут говорить Путин и Лукашенко — пресс-службы обоих президентов анонсируют общими фразами: безопасность, интеграционное взаимодействие в рамках союзного государства, сотрудничество в энергетической сфере, импортозамещение.

Сообщения о том, что Путин едет в Минск решать вопрос об участии Беларуси в военных действиях в Украине, следует считать "глупыми и безосновательными", заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политологи предполагают, что рабочий визит Путина в Минск — своего рода демонстрация его благосклонности к Лукашенко, который остался едва ли не единственным, кого Москва может назвать надежным союзником.

В сводке за 16 декабря аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагали, что в ходе визита Путин хочет оказать давление на президента Беларуси с целью добиться уступок по интеграции двух стран, а также создания условий для нового наступления на Украину. При этом аналитики ISW считают крайне маловероятным то, что Москве удастся вовлечь Минск в прямые боевые действия против Украины.

Как Лукашенко стал частым гостем в России





Последний раз российский президент приезжал в Беларусь в июне 2019 года на церемонию закрытия Вторых Европейских игр. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике, встретился с президентом МОК Томасом Бахом, пообщался с российскими спортсменами и провел неформальную встречу с Лукашенко и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ту пору отношения "союзного государства" Москвы и Минска можно было охарактеризовать знаменитой фразой Лукашенко, сказанной им "по-простому, по-крестьянски": "На хрена нужен кому такой союз?"

В канун нового 2020-го года между странами разразился очередной конфликт на почве цен на российскую нефть. 31 декабря Путин и Лукашенко в течение часа обсуждали проблемы по телефону, а на следующий день Россия прекратила поставки нефти в Беларусь.

В июле 2020 года КГБ Беларуси заявил о задержании под Минском 32 "боевиков из "ЧВК Вагнера", которые, по данным белорусских спецслужб, были направлены из России для дестабилизации обстановки.

В августе 2020 года, за пять дней до президентских выборов, Лукашенко выступил с посланием к парламенту и народу, заявив, что российские наемники планировали "организовать бойню в центре Минска" и пригрозив Москве жестким ответом. Он также пожаловался на "нефтяные разборки" с Москвой, из-за которых бюджет потерял около 700 миллионов долларов.

Все изменилось после президентских выборов, по итогам которых Лукашенко объявил себя победителем. Оппозиция с этим не согласилась, Беларусь охватили массовые акции протеста, по всей стране на улицы вышли десятки тысяч людей. Власти начали жестко подавлять протесты, участников выступлений задерживали, избивали и бросали в тюрьмы.

В то время как США, Евросоюз и другие западные страны отказались признать победу Лукашенко на выборах, Путин поздравил его одним из первых и вскоре заявил, что готов направить российских силовиков в Беларусь для подавления протестов.

14 сентября 2020 года Лукашенко прилетел в Сочи, где встретился с Путиным тет-а-тет. По итогам переговоров стало известно, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.

С тех пор Лукашенко стал в России частым гостем. В 2021 году он приезжал в Россию пять раз — 22 февраля, 22 апреля, 28 мая, 13 июля и 29 декабря.

В 2022 году его визиты в Россию стали чаще. Лукашенко приезжал 18 февраля, 11 марта, 12 апреля, 16 мая, 23 мая, 25 июня и 26 сентября — всего семь раз.

"Путин во всем чувствует свое превосходство над белорусским диктатором, фактически он хозяин его судьбы. Именно поддержка Путина гарантировала Лукашенко удержание власти в 2020 году, — пишет политолог Павел Усов в колонке для Deutsche Welle. — В нынешних обстоятельствах диктатор Беларуси полностью обеспечивает и обслуживает стратегические интересы России. Беларусь же, утратив геополитическую субъектность, стала ее военно-политическим придатком".

По мнению политолога, такое положение и Лукашенко, и страны в целом Путин будет стремиться сохранять до последнего момента.

Большинство экспертов не склонны считать, что нынешний визит российского президента в Минск имеет цель оказать на Лукашенко давление по вопросам геополитического масштаба — для этого у Путина и так достаточно механизмов.

"Если говорить о том, что Путин приезжает в Минск, чтобы склонить Лукашенко к участию в войне, то это как-то сомнительно. Он, скорее, вызвал бы к себе Лукашенко на ковер и там уже давил с большой силой, — сказал в интервью белорусскому изданию "Зеркало" политолог Валерий Карбалевич. — А то, что он приезжает в Минск, это, скорее, демонстрация благосклонности к Лукашенко, некий знак благодарности единственному союзнику".

В день визита Путина белорусское минобороны объявило о завершении внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил, которая проводилась по поручению Лукашенко с 6 декабря.

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