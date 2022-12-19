Из-за гололеда в аэропорту Франкфурта отменяют рейсы

В условиях гололеда аэропорт Франкфурта-на-Майне сократил число посадок и закрыл одну взлетно-посадочную полосу. Погодные условия также привели к многочисленным ДТП и стали причиной отмены занятий в некоторых школах.

В крупнейшем аэропорту Германии — во Франкфурте-на-Майне — из-за гололеда в понедельник, 19 декабря, были отменены 176 из запланированных на утро этого дня 1100 взлетов и посадок, сообщила пресс-служба.

Как пояснил представитель владеющей аэропортом компании Fraport, из-за текущих погодных условий его работу перевели в режим, при котором возможно обеспечить посадку лишь определенного количества самолетов в час. Одну из взлетно-посадочных полос при этом закрыли. Сообщается, что снегоуборочные службы, а также машины, посыпающие ВПП реагентами, работают без перерывов. К задержкам рейсов привела также необходимость проводить противообледенительную обработку самолетов.

Аварии в Германии из-за гололеда на дорогах



В то же время 19 декабря гололед стал причиной и многочисленных ДТП на дорогах Германии. Вблизи города Вальсроде в земле Нижняя Саксония в результате автомобильной аварии погиб 25-летний мужчина.

По данным Немецкой метеорологической службы, в первой половине дня 19 декабря гололед наблюдался, в первую очередь, в западных, северо-западных и центральных регионах страны. Однако к вечеру аналогичные погодные условия ожидаются и на востоке Германии.

В некоторых городах, в частности в Нижней Саксонии, на этом фоне были отменены занятия в школах.

Что касается железнодорожного сообщения, то к 10:30 утра концерн Deutsche Bahn отозвал сделанное ранее предупреждение о снижении скорости движения поездов из-за обледенения путей, сообщив, что все составы снова движутся с нормальной скоростью.

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