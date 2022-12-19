Большинство участников опроса в твиттере Маска - за его отставку

Большинство пользователей твиттера, принявших участие в опросе о том, следует ли ему оставаться во главе корпорации Twitter - владельца одноимённой соцсети, высказались за то, чтобы Маск ушёл с поста генерального директора.

Опрос организовал сам Маск в своём аккаунте. Перед опросом он обещал руководствоваться его результатами. На итоги голосования он пока не реагировал.

В опросе приняли участие около 17,5 миллионов пользователей, из них за отставку Маска голосовали более 57%.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Опрос проведён на фоне многочисленных скандалов, связанных с твиттером, после того, как в октябре Маск приобрёл эту соцсеть. Накануне возмущение многих пользователей вызвало объявление корпорации о том, что она будет блокировать аккаунты пользователей, которые будут давать ссылки на свои аккаунты в других соцсетях, включая фейсбук и инстаграм. Впоследствии это объявление исчезло из твиттера, а Маск принёс извинения и пообещал обсуждать важные изменения с пользователями. Также он в диалоге с пользователями скептически высказался о перспективах твиттера.

Ранее Маск в качестве главы Twitter уже несколько раз проводил опросы и исполнял волю большинства - например, он восстановил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Трамп, впрочем, им не пользуется.

15 декабря в твиттере были заблокированы аккаунты ряда журналистов, среди которых представители крупных международных изданий. По словам Илона Маска, журналисты нарушили правило о нераспространении персональных данных, включая данные о том, где он находится, и о якобы принадлежащем ему частном самолёте. Сами они это отрицают. Должностные лица Евросоюза считают это притеснением свободы прессы и сообщают, что Европа может подвергнуть соцсеть санкциям. Споры вызвали и другие шаги Маска на посту главы Twitter. Сам миллиардер, ставший знаменитым прежде всего как глава корпораций Tesla и SpaceX, объясняет свои шаги стремлением защитить свободу слова. Предыдущее руководство Twitter он обвинил в цензуре, в том числе по политическим мотивам.

Накануне Маск в Катаре посетил финал чемпионата мира по футболу и вёл в твиттере "репортаж" с трибун.

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