В Москве – рекордный снегопад. Десятки авиарейсов отменены или задержаны

Как сообщают в метеобюро российской столицы, за последние сутки в Москвы выпало почти треть месячной нормы осадков, а высота снежного покрова к вечеру может достигнуть полуметра.

Накануне Росгидрометцентр выпустил штормовое предупреждение об опасной погоде в Московском регионе из-за снегопадов 17 и 18 декабря. Удивительным образом метеорологи не ошиблись: снегопад в воскресенье обещает быть самым сильным с 1941 года.

Поскольку снег продолжит идти до вечера, сутки 18 декабря могут стать самыми обильными по снегу с 1879 года, говорят метеорологи.

Уровень снега в Москве достиг 33-38 см - по словам ведущиго специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, это рекордный показатель для 18 декабря. Сугробы в Москве достигли максимальных размеров для всей зимы, которые обычно приходятся на февраль.

В московских аэропортах задержали или отменили больше 70 рейсов. Аэропорты утверждают, что работают в штатном режиме, несмотря на снегопад, а вылеты задерживаются потому, что самолеты приходится тщательно обрабатывать антифризом. По данным на 10 часов утра Москвы, в трех аэропортах было в общей сложности 62 задержанных и 13 отмененных рейсов.

К уборке Москвы от снега привлечены почти 119 тысяч рабоочих и сболее 12 тысяч единиц техники, сообщает РИА Новости. Так, например, коммунальщики укрывают машины матрасами, чтобы их не повредило снегом, который они сбрасывают с крыш.

В пригородах ситуация не лучше: в Подмосковье самые большие сугробы зафиксированы в Волоколамске - 35 сантиметров, в Дмитрове и Павловском Посаде - 39 сантиметров, в Клину - 40 сантиметров, в Коломне - 42 сантиметра, в Черустях - 43 сантиметра.

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