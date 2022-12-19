На экологическом саммите COP15 принято историческое решение

Около 200 стран мира намерены к 2030 году создать особую защиту не менее 30 процентов поверхности Земли, чтобы остановить вымирание видов, говорится в итоговой декларации конференции ООН в Монреале.

После двухнедельных переговоров на Всемирной конференции ООН по защите природы в канадском Монреале принято историческое соглашение об охране природы. В воскресенье, 18 декабря, около 200 государств - участников саммита COP15 поддержали итоговую резолюцию, включающую, в том числе, положение об особой защите почти не менее 30 процентов поверхности планеты к 2030 году.

Кроме того, планируется направлять больше средств на защиту биоразнообразия. Таким образом, богатые страны должны будут выделить до 2025 года около 20 млрд долларов США (18,8 млрд евро) бедным государствам.

Председательствующий на конференции Китай представил ранее в тот же день проект итоговой декларации, а позже объявил о принятии глобального соглашения, несмотря на возражения Демократической Республики Конго. Представители этого африканского государства заявили, что не могут поддержать этот документ.

Немецкий министр приветствовала соглашение

Министр по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке (Steffi Lemke) назвала декларацию COP15 "смелой" и имеющей целью остановить вымирание видов. Он содержит "много пунктов, указывающих в правильном направлении", отметила она. "Защищая природу, мы защищаем себя и обеспечиваем нашим детям среду, в которой хочется жить", - заявила немецкий министр в Монреале.

По словам представительницы немецкой партии "зеленых", к 2030 году предполагается вдвое сократить угрозы для человека и окружающей среды, возникающие в связи с использованием пестицидов. Кроме того, планируется упразднить наносящие вред природе субсидии в размере 500 млрд долларов в год, добавила Лемке.

WWF заявил о четком сигнале и призвала к действиям

Всемирный фонд дикой природы (WWF) также приветствовал решение, заявив о "неожиданно многообещающем проекте соглашения". Экологи заявили о "четком сигнале", который должен привести к необходимым действиям со стороны правительств, бизнеса и общества. По прогнозам экспертов, до конца текущего столетия на Земле могут исчезнуть до одного миллиона видов.

#BREAKING - new global agreement for nature ADOPTED!

Countries leave Montreal with an agreement that starts, at least, to heal our relationship to nature. Now delivery of this agreement is key. Full WWF statement: https://t.co/HLqVccbFZF #NaturePositive #COP15 pic.twitter.com/gv1AIArXxY

— WWF (@WWF) December 19, 2022



15-й Всемирный саммит по проблемам природы (COP15) должен был пройти в 2020 году в Китае, но был отложен и разделен из-за пандемии. Первая часть заседаний прошла в октябре в китайском Куньмине, большей частью в режиме видеоконференций. Вторая часть конференции открылась в Монреале 7 декабря.



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